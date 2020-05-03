Карантин закончился? Появились показательные фото Киева на самоизоляции

Дарья Дурова Жизнь столицы 17:36, 3.05.2020 Обновлено: 17:46, 3.05.2020

В Киеве несмотря на карантин в связи с коронавирусом COVID-19 местные жители массово вышли на улицы.

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В частности, множество пешеходов было замечено на Парковом мосту на Труханов остров. Соответствующие снимки в воскресенье, 3 мая, были опубликованы на Twitter-странице "Радио Свобода".

В Киеве продолжают нарушать карантин
Коллаж

Как видно на фото, не все пешеходы, несмотря на оживленность моста, пользуются защитными масками.

Мост на Труханов остров
Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda
Мост на Труханов остров
Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda
Мост на Труханов остров
Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Поведение киевлян возмутило пользователей сети:

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Как писал OBOZREVATEL, юрист Дэниел Ульфельдер устраивает необычные акции протеста на пляжах Флориды (США), которые несмотря на пандемию COVID-19 уже открыты властями. Мужчина приходит на многолюдные побережья в костюме смерти с косой.

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Кияни Жизнь столицы

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