Карантин закончился? Появились показательные фото Киева на самоизоляции
В Киеве несмотря на карантин в связи с коронавирусом COVID-19 местные жители массово вышли на улицы.
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В частности, множество пешеходов было замечено на Парковом мосту на Труханов остров. Соответствующие снимки в воскресенье, 3 мая, были опубликованы на Twitter-странице "Радио Свобода".
Как видно на фото, не все пешеходы, несмотря на оживленность моста, пользуются защитными масками.
Поведение киевлян возмутило пользователей сети:
Как писал OBOZREVATEL, юрист Дэниел Ульфельдер устраивает необычные акции протеста на пляжах Флориды (США), которые несмотря на пандемию COVID-19 уже открыты властями. Мужчина приходит на многолюдные побережья в костюме смерти с косой.