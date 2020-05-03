Карантин закончился? Появились показательные фото Киева на самоизоляции

В Киеве несмотря на карантин в связи с коронавирусом COVID-19 местные жители массово вышли на улицы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В частности, множество пешеходов было замечено на Парковом мосту на Труханов остров. Соответствующие снимки в воскресенье, 3 мая, были опубликованы на Twitter-странице "Радио Свобода".

В Киеве продолжают нарушать карантин Коллаж

Как видно на фото, не все пешеходы, несмотря на оживленность моста, пользуются защитными масками.

Мост на Труханов остров Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Мост на Труханов остров Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Мост на Труханов остров Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Поведение киевлян возмутило пользователей сети:

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Карантин?



Парковий (Пішохідний) міст на Труханів острів. Фото – Сергій Нужненко pic.twitter.com/mMG8wOcCVc — Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 3, 2020

Как писал OBOZREVATEL, юрист Дэниел Ульфельдер устраивает необычные акции протеста на пляжах Флориды (США), которые несмотря на пандемию COVID-19 уже открыты властями. Мужчина приходит на многолюдные побережья в костюме смерти с косой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram