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3 мая • обновлено в 22:32
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Карантин закончился? Появились показательные фото Киева на самоизоляции

12.6т
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В Киеве несмотря на карантин в связи с коронавирусом COVID-19 местные жители массово вышли на улицы.

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В частности, множество пешеходов было замечено на Парковом мосту на Труханов остров. Соответствующие снимки в воскресенье, 3 мая, были опубликованы на Twitter-странице "Радио Свобода".

В Киеве продолжают нарушать карантин

В Киеве продолжают нарушать карантин

Коллаж

Как видно на фото, не все пешеходы, несмотря на оживленность моста, пользуются защитными масками.

Мост на Труханов остров

Мост на Труханов остров

Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Мост на Труханов остров

Мост на Труханов остров

Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Мост на Труханов остров

Мост на Труханов остров

Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Поведение киевлян возмутило пользователей сети:

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Как писал OBOZREVATEL, юрист Дэниел Ульфельдер устраивает необычные акции протеста на пляжах Флориды (США), которые несмотря на пандемию COVID-19 уже открыты властями. Мужчина приходит на многолюдные побережья в костюме смерти с косой.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
вирус фотографии карантин нарушения
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