Карантин закончился? Появились показательные фото Киева на самоизоляции

В Киеве несмотря на карантин в связи с коронавирусом COVID-19 местные жители массово вышли на улицы.
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В частности, множество пешеходов было замечено на Парковом мосту на Труханов остров. Соответствующие снимки в воскресенье, 3 мая, были опубликованы на Twitter-странице "Радио Свобода".
В Киеве продолжают нарушать карантин
Коллаж
Как видно на фото, не все пешеходы, несмотря на оживленность моста, пользуются защитными масками.
Мост на Труханов остров
Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda
Мост на Труханов остров
Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda
Мост на Труханов остров
Фото: Сергей Нужненко; twitter.com/radiosvoboda
Поведение киевлян возмутило пользователей сети:
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Карантин?— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 3, 2020
Парковий (Пішохідний) міст на Труханів острів. Фото – Сергій Нужненко pic.twitter.com/mMG8wOcCVc
Как писал OBOZREVATEL, юрист Дэниел Ульфельдер устраивает необычные акции протеста на пляжах Флориды (США), которые несмотря на пандемию COVID-19 уже открыты властями. Мужчина приходит на многолюдные побережья в костюме смерти с косой.
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