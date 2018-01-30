Нарушаем! В Киеве раскрыли секрет странных смс-сообщений водителям

В Киеве водители, которым приходили сообщения на мобильные телефоны с предупреждением о превышении скорости, нарушали скоростной режим на Трухановом острове.

Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

"Вот такие смс приходят всем, кто превышает ограничение скорости 20 км/ч. После трех предупреждений, автомобиль исключается из базы допуска", - отметил он.

Белоцерковец напомнил, что въезд на Труханов остров ограничен шлагбаумом с 7:00 до 22:00.

"В это время доступ на остров имеют только те, кто внесен в базу на законных основаниях - имеет реальную собственность, спортивные базы", - уточнил он.

Движение крупногабаритного транспорта, как и всем остальным автомобилям, разрешено только в ночном режиме с 22:00 до 7:00, в это время шлагбаум не ограничивает заезд на остров.

Также департамент транспортной инфраструктуры КГГА обнародовал фото с камер, которые зафиксировали нарушителей на Трухановом острове.

департамент транспортной инфраструктуры КГГА

департамент транспортной инфраструктуры КГГА

департамент транспортной инфраструктуры КГГА

департамент транспортной инфраструктуры КГГА

департамент транспортной инфраструктуры КГГА

департамент транспортной инфраструктуры КГГА

департамент транспортной инфраструктуры КГГА

департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Как сообщал "Обозреватель", ранее были названы улицы Киева, где отменят ограничение скорости.