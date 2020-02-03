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3 февраля • обновлено в 14:39
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Накроет снег и мороз: появился зимний прогноз погоды в Киеве на неделю

1.1т
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В Киеве со вторника, 4 февраля, и до пятницы, 7 февраля, погода будет становиться все более холодной и похожей на зимнюю. Столицу Украины накроет снег и мороз.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Еще во вторник ветер будет в пределах 5-10 м/с, а уже в последующие дни будет срываться до 7/12 м с.

Так, 4 февраля ночью будет сухо, а днем пойдет мокрый снег. В первой половине суток температура будет колебаться в пределах 0...+2 градуса, а во второй – до +3...+5.

Погода в Киеве. Иллюстрация

Погода в Киеве. Иллюстрация

Уже в среду, 5 февраля, станет немного прохладнее. Все сутки будет идти мокрый снег, температура будет около 0...-2 градусов.

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А 6 и 7 февраля все время будет идти полноценный снег. Ночная температура опустится до -5...-7, а дневная будет в пределах 0...-2.

Прогноз погоды в Киеве на неделю

Прогноз погоды в Киеве на неделю

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, похолодание в Украине в феврале отменяется, поскольку, согласно последним прогнозам, в стране в этот период снова наступит потепление.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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