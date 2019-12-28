Найди дом: сеть поразило необычное сооружение в Киеве. Фото

В Голосеевском районе Киева засняли на фото необычный дом, который был "облеплен" очень большим количеством достроек.

На снимке видно как минимум пять таких "балкончиков", некоторые из которых достигают даже двух этажей. Пост опубликовали на странице "Царь-Балкон" в Facebook, автор фото – Галина Мельник (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Называется – найдите на картинке дом", – коротко написал автор поста.

Необычный дом в Киеве Facebook/Царь-Балкон

Пользователи сети начали активно комментировать такой необычный дом.

"Всегда интересно, что внутри. Есть хозяин 20-метрового балкона?", "Соседские дети всем двором травят ребенка, чей папа не "прирастил" балкон", "У меня чисто правовой вопрос: а так можно было?", "Если долго смотреть, то можно разглядеть дом", "Утепление дома балконами", – написали они.

Необычный дом в Киеве Facebook/Царь-Балкон

Коментарии пользователей о необычном доме в Киеве Скриншот

Коментарии пользователей о необычном доме в Киеве Скриншот

Коментарии пользователей о необычном доме в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Борщаговке в Киеве заметили необычную разноцветную лепнину на старом доме на улице Жолудєва. В сети пользователи с сарказмом отреагировали на ситуацию.

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