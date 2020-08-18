Найдено архивное советское фото со сброшенными в Киеве церковными колоколами

В сети показали на фото, как в советские времена с верхушки Владимирского собора в Киеве сбросили колокола.

Архивный снимок датирован 1934 годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Сброшенные с Владимирского собора колокола вместе с другими сотнями колоколов других храмов уедут на переплавку, в Арсенал", – говорится в посте.

В советские времена с верхушки Владимирского собора в Киеве сбросили колокола Facebook/Клуб коренного киевлянина

На фото изображено подножье здания, люди в теплой одежде и сброшенный на землю огромный колокол.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили трагические события на Майдане Незалежности (тогда – площади Октябрьской революции) в Киеве в августе 1989 года, когда в результате обвала колонн портала главпочтамта погибли 11 человек.