Найдено архивное советское фото со сброшенными в Киеве церковными колоколами

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 02:42, 19.08.2020

В сети показали на фото, как в советские времена с верхушки Владимирского собора в Киеве сбросили колокола.

Архивный снимок датирован 1934 годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Сброшенные с Владимирского собора колокола вместе с другими сотнями колоколов других храмов уедут на переплавку, в Арсенал", – говорится в посте.

В советские времена с верхушки Владимирского собора в Киеве сбросили колокола
Facebook/Клуб коренного киевлянина

На фото изображено подножье здания, люди в теплой одежде и сброшенный на землю огромный колокол.

Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили трагические события на Майдане Незалежности (тогда – площади Октябрьской революции) в Киеве в августе 1989 года, когда в результате обвала колонн портала главпочтамта погибли 11 человек.

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Кияни Жизнь столицы

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