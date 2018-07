"Надя, ба-бах?" Савченко на въезде в Киев высмеяли в сети

Под Киевом появился билборд с подозреваемой в подготовке теракта Надеждой Савченко. На нем она стоит на фоне городского пейзажа, а рядом с ней красуется надпись "No pasaran" ― политический лозунг, означающий "Они не пройдут".

Также на плакате изображены абсолютно несвязные ни с надписью, ни с самой Савченко изображения знака евро и летящей птицы. Фотофакт на своей странице в Facebook опубликовал журналист Максим Щербина. Свой пост он подписал в стиле обращения известного украинского актера Владимира Зеленского к лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку.

facebook.com/max.s4erbina

"Надя, ты no pasaran или ба-бах? Потому что если ты железно IT-printer или точно five o'clock – ну, тогда и я blablacar. А то все снова спрашивают, ну что я, что я... А что я? Я-то – made in china. Что ты? Просто если ты и я, то это – allahu akbar, понимаешь? А если мы – то это big mac menu!" ― высмеял "логичность" изображенного автор поста.

Отметим, что Савченко на фотографии стоит в той же позе и в той же одежде, что и на недавно опубликованном ролике. На видео она стоит на фоне Рады и говорит только одну фразу:"Ба-бах, что, вср*лись?".

Как писал OBOZREVATEL, Надежда Савченко арестована из-за подозрений в подготовке масштабного теракта.