''Надеемся, не рванет!'' На СТО в Киеве вспыхнул пожар

В Соломенском районе Киева вспыхнул масштабный пожар на авторемонтной станции. По информации спасателей, погибших и пострадавших в ЧП нет.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве, СТО находится по адресу проспект Отрадный, 95В. Огонь вспыхнул в одноэтажном металлическом ангаре с машинами.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

"На Отрадном горит СТО. Валит черный дым. Надеемся, не рванет", — сообщили очевидцы пожара в Telegram.

Telegram/Nick Skorykh

К тушению пожара привлекли 35 спасателей и 7 единиц специализированный техники.

ГосЧС в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 28 сентября в элитном ЖК "Новопечерские Липки" произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в пристройке к жилому дому.