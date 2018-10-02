''Надеемся, не рванет!'' На СТО в Киеве вспыхнул пожар

В Соломенском районе Киева вспыхнул масштабный пожар на авторемонтной станции. По информации спасателей, погибших и пострадавших в ЧП нет.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве, СТО находится по адресу проспект Отрадный, 95В. Огонь вспыхнул в одноэтажном металлическом ангаре с машинами.
Facebook "Киев Оперативный"
Facebook "Киев Оперативный"
"На Отрадном горит СТО. Валит черный дым. Надеемся, не рванет", — сообщили очевидцы пожара в Telegram.
Telegram/Nick Skorykh
К тушению пожара привлекли 35 спасателей и 7 единиц специализированный техники.
ГосЧС в Киеве
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 28 сентября в элитном ЖК "Новопечерские Липки" произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в пристройке к жилому дому.