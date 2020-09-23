Над Киевом пролетела авиация НАТО. Яркие фото и видео

Лучше всего воздушные маневры было видно возле Арки Дружбы народов и над Днепром
Тем временем над еще 5 городами Украины промчались
MC130J
Очевидцы похвастались захватывающими кадрами
В среду, 23 сентября, над Киевом пролетела тяжелая американская авиация – конвертопланы Ospray, из-за которых уже во многих городах Украины возник ажиотаж.
Как сообщила пресс-служба посольства США в Украине на странице в Facebook, необычные летательные аппараты лучше всего было видно в 12:30 возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В сообщении также отметили, что в это же время можно было наблюдать за полетами MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.
Между тем в комментариях под постом жители Киева охотно делились своими фото и видео, на которых успели заснять пролет конвертопланов над украинской столицей. Также зрелищными кадрами поделился на личном Telegram-канале журналист Игорь Соловей.
"Конвертопланы армии США над Киевом. Во-первых, это красиво. Во-вторых, за поребриком снова взорвутся п*каны", – пошутил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в рамках многонациональных военных учений "Объединенные усилия –2020" в Украину прибыла авиация НАТО. В частности, конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules были замечены в Виннице.
Кроме того, Bell V-22 Osprey приземлились и на аэродроме под Львовом.
А 20 сентября конвертопланы Osprey заметили на Житомирщине. Там военнослужащие 8 полка специального назначения ССО ВСУ вместе с 352-м крылом Сил специальных операций США отработали спуски по фастропам и переброску сил быстрого реагирования.
Напомним, что конвертопланы Osprey являются гибридом самолета и вертолета и не имеют аналогов в мире.
Сейчас указанная машина находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и американских сил специальных операций.
На российском пропагандистском телевидении посвятили целый сюжет прибытию в Украину авиации НАТО.