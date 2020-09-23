Над Киевом пролетела авиация НАТО. Яркие фото и видео

В среду, 23 сентября, над Киевом пролетела тяжелая американская авиация – конвертопланы Ospray, из-за которых уже во многих городах Украины возник ажиотаж.

Как сообщила пресс-служба посольства США в Украине на странице в Facebook, необычные летательные аппараты лучше всего было видно в 12:30 возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сообщении также отметили, что в это же время можно было наблюдать за полетами MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

Между тем в комментариях под постом жители Киева охотно делились своими фото и видео, на которых успели заснять пролет конвертопланов над украинской столицей. Также зрелищными кадрами поделился на личном Telegram-канале журналист Игорь Соловей.

"Конвертопланы армии США над Киевом. Во-первых, это красиво. Во-вторых, за поребриком снова взорвутся п*каны", – пошутил он.

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