На Троицу над Лаврой в Киеве заметили "солнечный нимб"
В Киеве в воскресенье, 7 июня, на праздник Троицы в небе заметили редкое природное явление – солнечное гало.
Соответствующие фото и видео опубликовал Центр информации Украинской Православной церкви (МП) на странице в Facebook. Отмечается, что гало заметили над Киево-Печерской лаврой во время праздничного богослужения (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Солнечный нимб", как назвали явление церковники, был зафиксирован во время прямой трансляции.
"В тот момент, когда Митрополит Онуфрий говорил о солнце, камера была поднята вверх и в объектив попало большое солнечное гало", – сказано в сообщении.
Свечение вокруг солнца засняли на камеру и над Свято-Троицким Ионинским монастырем в Киеве. Фотографиями в Facebook поделился наместник монастыря митрополит Иона.
"В престольный праздник нашего монастыря нам было послано небесное утешение", – написал он.
Фрагмент трансляции богослужения. Смотрите видео с 28:14:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее редкое сочетание двух природных явлений – лунного гало вместе с яркой короной – заметили в Канаде в небе над провинцией Манитоба.