На Троицу над Лаврой в Киеве заметили "солнечный нимб"

В Киеве в воскресенье, 7 июня, на праздник Троицы в небе заметили редкое природное явление – солнечное гало.

Соответствующие фото и видео опубликовал Центр информации Украинской Православной церкви (МП) на странице в Facebook. Отмечается, что гало заметили над Киево-Печерской лаврой во время праздничного богослужения (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Гало над Киево-Печерской лаврой Скриншот

Гало над Киево-Печерской лаврой Скриншот

"Солнечный нимб", как назвали явление церковники, был зафиксирован во время прямой трансляции.

"В тот момент, когда Митрополит Онуфрий говорил о солнце, камера была поднята вверх и в объектив попало большое солнечное гало", – сказано в сообщении.

Свечение вокруг солнца засняли на камеру и над Свято-Троицким Ионинским монастырем в Киеве. Фотографиями в Facebook поделился наместник монастыря митрополит Иона.

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем facebook.com/sergey.ryzhkov2

"В престольный праздник нашего монастыря нам было послано небесное утешение", – написал он.

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем facebook.com/arh.iona

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем facebook.com/arh.iona

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем facebook.com/arh.iona

Фрагмент трансляции богослужения. Смотрите видео с 28:14:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее редкое сочетание двух природных явлений – лунного гало вместе с яркой короной – заметили в Канаде в небе над провинцией Манитоба.