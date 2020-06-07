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7 июня • обновлено в 18:58
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На Троицу над Лаврой в Киеве заметили "солнечный нимб"

4.4т
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В Киеве в воскресенье, 7 июня, на праздник Троицы в небе заметили редкое природное явление – солнечное гало.

Соответствующие фото и видео опубликовал Центр информации Украинской Православной церкви (МП) на странице в Facebook. Отмечается, что гало заметили над Киево-Печерской лаврой во время праздничного богослужения (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Гало над Киево-Печерской лаврой

Гало над Киево-Печерской лаврой

Скриншот

Гало над Киево-Печерской лаврой

Гало над Киево-Печерской лаврой

Скриншот

"Солнечный нимб", как назвали явление церковники, был зафиксирован во время прямой трансляции.

"В тот момент, когда Митрополит Онуфрий говорил о солнце, камера была поднята вверх и в объектив попало большое солнечное гало", – сказано в сообщении.

Свечение вокруг солнца засняли на камеру и над Свято-Троицким Ионинским монастырем в Киеве. Фотографиями в Facebook поделился наместник монастыря митрополит Иона.

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем

facebook.com/sergey.ryzhkov2

"В престольный праздник нашего монастыря нам было послано небесное утешение", – написал он.

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем

facebook.com/arh.iona

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем

facebook.com/arh.iona

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем

Гало над Свято-Троицким Иоинским монастырем

facebook.com/arh.iona

Фрагмент трансляции богослужения. Смотрите видео с 28:14:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее редкое сочетание двух природных явлений – лунного гало вместе с яркой короной – заметили в Канаде в небе над провинцией Манитоба.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Киева и Киевской области Троица 2020
Место
Украина Киев
Теги
церковь УПЦ МП видео праздник фотографии
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Кияни Жизнь столицы

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