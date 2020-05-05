Начальник полиции Киева, заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса COVID-19.

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Результаты повторных тестов на инфицирование – негативные, а состояние здоровья мужчины – отличное. Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

"Рад сообщить, что наш друг, соратник и боевой собрат, генерал полиции ІІІ ранга, глава ГУНП г.Киева Андрей Крищенко успешно преодолел болезнь и полностью выздоровел после перенесенного COVID-19", – подчеркнул Шкиряк.

Начальник полиции Киева выздоровел от коронавируса. Иллюстрация

"Сегодня Андрей Евгеньевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", – отметил он.

Также, по словам советника министра внутренних дел, настроение у главы полиции Киева бодрое и победное, а дух – несокрушимый.

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