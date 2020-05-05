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5 мая • обновлено в 11:27
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Начальник полиции Киева выздоровел от коронавируса

1.8т
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Начальник полиции Киева, заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса COVID-19.

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Результаты повторных тестов на инфицирование – негативные, а состояние здоровья мужчины – отличное. Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

"Рад сообщить, что наш друг, соратник и боевой собрат, генерал полиции ІІІ ранга, глава ГУНП г.Киева Андрей Крищенко успешно преодолел болезнь и полностью выздоровел после перенесенного COVID-19", – подчеркнул Шкиряк.

Начальник полиции Киева выздоровел от коронавируса. Иллюстрация

Начальник полиции Киева выздоровел от коронавируса. Иллюстрация

"Сегодня Андрей Евгеньевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", – отметил он.

Также, по словам советника министра внутренних дел, настроение у главы полиции Киева бодрое и победное, а дух – несокрушимый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • У начальника полиции Киева, заместителя главы Национальной полиции Украины Крищенко 27 марта обнаружили коронавирус COVID-19.

  • Советник министра внутренних дел Украины Шкиряк самоизолировался, ведь контактировал с начальником полиции Киева Крищенко.

  • В конце марта состояние Крищенко, который заболел коронавирусом, было стабильным.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Андрей Крищенко
Место
Украина Киев
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