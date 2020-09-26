На ж/д вокзале в Киеве отпала ограда над путями скоростного трамвая

На железнодорожном вокзале в Киеве у надземного пешеходного перехода отпала ограда.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале Киев Оперативный. Под указанной конструкцией проходит путь скоростного трамвая.

Инцидент в Facebook прокомментировала Муниципальная варта Киева, отметив опасность, которую он представляет для окружающих.

"Тот случай, когда стихийная торговля может привести к жертвам и катастрофе. Прямо возле центрального вокзала столицы годами стоят баррикады из хлама. Здесь вы можете купить все от контрабандных сигарет до ананасов.

Хламом захламлено все. Хламом увешаны и ограждения вокзала. Сегодня эти ограждения упали на рельсы. К счастью, на этот раз никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Победы 7 сентября внезапно разрушилась конструкция рекламного борда. Позже на том же месте умер велосипедист.