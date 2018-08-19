На затопленный Киев обрушится новая стихия: чего ожидать

В Киеве в воскресенье, 19 августа, ожидаются дожди, грозы, шквальный ветер и град. Также синоптики предупредили, что стихия может привести к новым подтоплениям.

Температура воздуха днем достигнет 26-28 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 15-18 метров в секунду. О том, как уберечься во время ухудшения погодных условий, сообщили в пресс-службе управления по вопросам чрезвычайных ситуация Департамента благоустройства КГГА.

В первую очередь, плотно закройте все окна и двери, а с балконов уберите предметы, которые порывами ветра может сдуть наружу. Если во время непогоды вы оказались на улице, остерегайтесь линий электропередач, рекламных щитов и деревьев. Также под ними не стоит парковать автомобили.

В случае сильных порывов ветра нужно немедленно спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Как писал OBOZREVATEL, летом 2018 в Киеве участились сильные ливни и грозы. Порой стихия приводила к серьезным последствиям: к примеру, после грозы 16 августа некоторые столичные районы буквально затопило.