На Южном мосту Киева до конца лета ограничат ночное движение. Карта

Яра Дорош Жизнь столицы 16:27, 3.07.2020 Обновлено: 16:27, 3.07.2020

В Киеве на Южном мосту с 3 июля и до 30 августа ночью частично будут ограничивать движение.

Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook. Дело в том, что сотрудники КП "Киевавтодормост" будут ремонтировать покрытие на мосту (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, работы должны выполнить в обоих направлениях движения. Частичное ограничение запланировано на эти выходные в направлении Столичного шоссе.

В то же время отмечается, что большинство работ будут проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

На Южном мосту Киева до конца лета ограничат ночное движение
Facebook/"Киевавтодор"
Пост "Киевавтодора"
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Киева появилась дорожная разметка яркого оранжевого цвета с надписью "Места для любителей штрафов".

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