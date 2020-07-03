На Южном мосту Киева до конца лета ограничат ночное движение. Карта

В Киеве на Южном мосту с 3 июля и до 30 августа ночью частично будут ограничивать движение.

Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook. Дело в том, что сотрудники КП "Киевавтодормост" будут ремонтировать покрытие на мосту (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, работы должны выполнить в обоих направлениях движения. Частичное ограничение запланировано на эти выходные в направлении Столичного шоссе.

В то же время отмечается, что большинство работ будут проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

На Южном мосту Киева до конца лета ограничат ночное движение Facebook/"Киевавтодор"

Пост "Киевавтодора" Скриншот

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