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На Южном мосту Киева до конца лета ограничат ночное движение. Карта

Яра Дорош
Жизнь столицы
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На Южном мосту Киева до конца лета ограничат ночное движение

На Южном мосту Киева до конца лета ограничат ночное движение. kyiv.depo.ua

В Киеве на Южном мосту с 3 июля и до 30 августа ночью частично будут ограничивать движение.

Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook. Дело в том, что сотрудники КП "Киевавтодормост" будут ремонтировать покрытие на мосту (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, работы должны выполнить в обоих направлениях движения. Частичное ограничение запланировано на эти выходные в направлении Столичного шоссе.

В то же время отмечается, что большинство работ будут проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

На Южном мосту Киева до конца лета ограничат ночное движение

На Южном мосту Киева до конца лета ограничат ночное движение Facebook/"Киевавтодор"

Пост "Киевавтодора"

Пост "Киевавтодора" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Киева появилась дорожная разметка яркого оранжевого цвета с надписью "Места для любителей штрафов".

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