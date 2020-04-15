С 16 апреля на въездах в Киев в рамках карантинных ограничений из-за распространения коронавируса COVID-19 водителям и пассажирам транспорта будут обязательно измерять температуру. Если она будет высокой, будут приниматься неотложные меры.

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Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, написала пресс-служба КГГА на своем сайте. Норма обязательной термометрии начнет действовать с 00:00 16 апреля на главных въездах в столицу.

Обеспечивать ее будет полиция и медики. Они будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские авто, легковушки, которые будут перевозить более трех человек включительно с водителем.

На въездах в Киев усилят контроль из-за COVID-19. Иллюстрация

Что будет после термометрии:

Если в столицу будет следовать человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать.

Если температура будет выше 37,5 градусов и будут признаки острого респираторного заболевания, человека протестируют на наличие COVID-19 и отправят на самоизоляцию.

Если температура будет превышать 38 градусов, а человек будет иметь симптомы ОРВИ, то на место будут вызывать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко уже заявлял, что на постах, выставленных на въездах в Киев, из-за распространения коронавируса COVID-19 с 16 до 20 апреля будет введен усиленный контроль.

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