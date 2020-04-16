На въездах в Киев усилили контроль: дороги сковали пробки. Эксклюзивные фото и видео

С 16 апреля на въездах в Киев был усилен контроль из-за распространения коронавируса COVID-19. Водителям и пассажирам транспорта начали обязательно измерять температуру.

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Журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк проехался по городу и побывал на таких КПП. Так, скрининг начали проводить у водителей и пассажиров тех автобусов, микроавтобусов, грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также легковушек, которые перевозят более чем трех человек включая водителя (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

До 13 часов 16 апреля в девяти определенных местах проводилась подготовка, а вот уже после – начали внедрять обязательную термометрию. Поэтому на подъездах к Киеву образовались масштабные пробки.

На въездах в Киев усилили контроль

Усиление контроля журналистам прокомментировал и заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Обустроены КПП. Их цель – делать проверку температуры у людей, которые заезжают в город, которые находятся или в автобусах, или в микроавтобусах, или в легковых автомобилях. Мы планируем работать в таком режиме, завтра, в субботу, в воскресенье (17-19 апреля. – Ред.)", – пояснил он.

На въездах в Киев усилили контроль

По словам начальника управления гражданской защиты КГГА Романа Ткачука, если температура тела человека будет выше 37,5 градусов и будут признаки острого респираторного заболевания, его будут тестировать на наличие COVID-19 и отправлять на самоизоляцию. А если будет превышать 38 градусов, и человек будет иметь симптомы ОРВИ – на место будут вызывать скорую.

На въездах в Киев усилили контроль

А мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 16 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на Youtube-канале, рассказал, почему был усилен контроль.

"Такие строгие ограничения обусловлены тем, что, по прогнозам медиков, после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирусом. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы вводим такие ограничительные меры", – сказал он.

На въездах в Киев усилили контроль

Как сообщал OBOZREVATEL, с 16 апреля на въездах в Киев в рамках карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 водителям и пассажирам транспорта должны были начать обязательно измерять температуру.