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На улицах опасно: синоптики предупредили о резкой перемене погоды в Киеве

2.2тЧитать новость на украинском

В Киеве до конца 6 июня сохранятся сильные порывы ветра и повышенная угроза падения деревьев.

По данным Укргидрометцентра, скорость ветра составит 15-18 м/с. О том, как обезопасить себя при такой погоде, рассказали в пресс-службе Киевской горадминистрации на официальном сайте.

В первую очередь, нужно закрыть все окна и убрать с балконов все предметы, которые может сдуть на улицу.

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Старайтесь избегать деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.

Если почувствовали сильный ветер, постарайтесь спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Не ходите и не стойте рядом с большими деревьями, особенно тополями. Также не паркуйте рядом с ними автомобили.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину пришло похолодание.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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