На Ukrainian Fashion Week представили модели одежды для столичных коммунальщиков: у Кличко показали фото

На Ukrainian Fashion Week в Киеве состоялся показ моделей одежды для столичных коммунальных служб.

Мероприятие посетил мэр столицы Виталий Кличко, работники коммунальных предприятий Киева, а в качестве модели в форме Муниципальной охраны вышел Владимир Кличко, сообщила пресс-служба главы Киева.

"Город инициировал и начал воплощать этот проект, чтобы работники коммунальных служб столицы имели красивую, стильную и удобную рабочую одежду. Я обратился в оргкомитет Ukrainian Fashion Week с идеей "переодеть" работников коммунальных служб города", – сказал Виталий Кличко.

На Ukrainian Fashion Week в Киеве состоялся показ моделей одежды для столичных коммунальщиков. Пресс-служба мэра Киева

В столице состоялся показ мод для коммунальщиков. Пресс-служба мэра Киева

Дизайнеры представили в Киеве свое видение одежды коммунальщиков. Пресс-служба мэра Киева

"С помощью Ukrainian Fashion Week мы привлекли четырех молодых украинских дизайнеров – Владимира Демчинская, Ядвигу Нетикшу, Софию Русинович и Кирилла Харитонцева, которые разработали и в июле представили нам эскизы формы для коммунальных служб Киева. А сегодня уже представили интересные образцы моделей на Ukrainian Fashion Week. И, кстати, некоторые из этих дизайнеров уже создавали коллекции в стиле рабочей одежды", – добавил Кличко.

Так, каждый из дизайнеров подготовил по пять моделей одежды – для работников метро, скорой помощи, Муниципальнои охраны, "Киевпастранса" и "Киевзеленстроя". Всего на подиуме представили 20 моделей униформы. Это пока – образцы. Каждую из представленных моделей одежды можно будет адаптировать к реальной жизни и потребностям работников коммунальных служб.

Каждый из дизайнеров подготовил по пять моделей одежды. Пресс-служба мэра Киева

К разработке моделей были привлечены четырех молодых дизайнеров. Пресс-служба мэра Киева

Некоторые из привлеченных дизайнеров уже создавали коллекции в стиле рабочей одежды. Пресс-служба мэра Киева

Изготовление рабочей одежды для коммунальщиков планируется заказать у украинских производителей.

"Видение униформы дизайнерами выглядит интересным и оригинальным. Некоторые варианты меня поразили", – подчеркнул мэр Киева.

Изготовление рабочей одежды для коммунальщиков планируется заказать у украинских производителей. Пресс-служба мэра Киева

Моделью в форме Муниципальной охраны вышел Владимир Кличко Пресс-служба мэра Киева

Владимир Кличко представил форму Муниципальной охраны. Пресс-служба мэра Киева

"В европейской столице люди, которые обеспечивают его жизнедеятельность, сервис и комфорт для жителей, должны работать в современной, удобной и красивой униформе. Ведь они являются лицом нашего города. И они этого заслуживают!" – отметил Кличко.

Кличко уверен, что коммунальщики должны работать в современной, удобной и красивой униформе. Пресс-служба мэра Киева

Кличко заинтересовали модели дизайнеров. Пресс-служба мэра Киева

Кличко заинтересовало видение дизайнеров одежды для коммунальщиков. Пресс-служба мэра Киева

Дизайнерская одежда для коммунальных служб заинтересовала мэра Кличко. Пресс-служба мэра Киева

Кличко посетил Ukrainian Fashion Week. Пресс-служба мэра Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Кличко посетил "арбузную неделю" в киевском зоопарке, пригласив туда украинцев.

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