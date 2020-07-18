На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование, – Кличко

На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал видео о том, как происходят работы.

"На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы, – отметил Кличко.

Кроме вкладывания верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него переводят инженерные сети, монтируют новые опоры освещения приводят в порядок подземный пешеходный переход. Осуществят благоустройство прилегающей территории ", – сообщил Виталий Кличко.