На региональные поезда в и из Киева будут продавать 100% билетов

С 7 августа в региональных поездах (с 800-й нумерацией), которые направляются в и из Киева, билеты можно будет приобрести на 100% мест.

Об этом написала пресс-служба "Укрзалізниці" на своем сайте. Восстановление полноценной продажи стало возможным благодаря согласованию КГГА.

"Продажу проездных документов в пределах 100% мест открыто на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020" – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" также напомнили, что продолжили курсирование 17 региональных поездов, поэтому пассажиры могут путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ривне и друге города.

Отмечается, что все поезда проходят усиленную дезинфекцию до и после рейсов. Бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны одеть защитную маску, пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в Украине обсуждают введение охраны в поездах, что может повлиять на стоимость железнодорожных билетов.