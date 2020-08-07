На предприятии "Киевхлеб" в столице – вспышка коронавируса

В столице на предприятии "Киевхлеб" обнаружили вспышку коронавируса.

Сначала COVID-19 зафиксировали лишь у трех работников, но позже протестовали весь коллектив, и случаев стало больше. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канал.

"На предприятии "Киевхлеб" сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19", – отметил он.

Мэр Киева сказал, что после этого было обследовано и протестировано весь коллектив – 77 работников.

"37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции", – подчеркнул Кличко.

Он рассказал, что также в Соломенском районе Киева коронавирусом заразился один из специалистов районного управления образования. По состоянию на 7 августа было установлено 62 человека, с которыми контактировал больной, у трех из них – подозрение на COVID-19.

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