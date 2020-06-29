На Позняках в Киеве загорелась вторая высотка за сутки. Видео

В Киеве под вечер в понедельник, 29 июня, вспыхнул очередной пожар в многоэтажном доме на Позняках в Дарницком районе, где недавно произошел взрыв.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, загорелась квартира в многоэтажке по улице Александра Кошица, 9.

Пожар в доме на Позняках 29 июня (Facebook "Киев Оперативный")

На странице в Facebook управления ГСЧС в г. Киеве вскоре сообщили о ликвидации пожара в 16-этажном доме. По данным спасателей 24-й ГПСЧ, возгорание возникло на лестничной площадке 15-го этажа. В частности, горел мусор на площади 2 кв. м.

Отмечается, что в 18:22 пожар был локализован, а уже в 18:29 – ликвидирован. Жертв и пострадавших в нем нет, а причина возникновения сейчас выясняется.

Скриншот сообщения (Facebook ГУ ГСЧС в г. Киеве)

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 28 июня, в Киеве произошел пожар в многоэтажке рядом со взорвавшимся домом на Позняках.