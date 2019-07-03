На Певческом поле установят национальный рекорд Украины

5 июля на территории Печерского ландшафтного парка, в котором сейчас проходит выставка "Цветочная Эллада", представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрируют самое большое количество цветочных инсталляций к древнегреческим мифам.

"Будут представлены 17 композиций со скульптурами и более 150 000 ярких цветов, которые символизируют греческую мифологию, мир древнегреческих богов и сюжеты Илиады", – рассказывает Денис Погорелко, руководитель компании-оператора Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" Grand Event.

Сам рекорд будет внесен в национальный реестр рекордов Украины. Среди приглашенных гостей: официальный представитель посольства Греции, и.о гендиректора КО "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба, начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.

В этот день организаторы подготовили для посетителей интересную развлекательную программу: выступления фольклорных коллективов, игра на арфе, гости смогут поучаствовать в мастер-классе по греческому танцу сиртаки, а также в конкурсах.

Посетители смогут не только развлечься, но и сделать идеальные селфи на новой смотровой площадке. Также напоминаем, что для всех гостей "Цветочной Эллады" организаторы подготовили невероятный сюрприз, возможность выиграть незабываемое путешествие на двоих в Грецию!

Когда: 5 июля в 17.00

Где: Печерский ландшафтный парк "Певческое поле" (Лаврская, 33)

Вход: по билетам

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