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На Певческом поле установят национальный рекорд Украины

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5 июля на территории Печерского ландшафтного парка, в котором сейчас проходит выставка "Цветочная Эллада", представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрируют самое большое количество цветочных инсталляций к древнегреческим мифам.

На Певческом поле установят национальный рекорд Украины

"Будут представлены 17 композиций со скульптурами и более 150 000 ярких цветов, которые символизируют греческую мифологию, мир древнегреческих богов и сюжеты Илиады", – рассказывает Денис Погорелко, руководитель компании-оператора Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" Grand Event.

На Певческом поле установят национальный рекорд Украины

Сам рекорд будет внесен в национальный реестр рекордов Украины. Среди приглашенных гостей: официальный представитель посольства Греции, и.о гендиректора КО "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба, начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.

На Певческом поле установят национальный рекорд Украины

В этот день организаторы подготовили для посетителей интересную развлекательную программу: выступления фольклорных коллективов, игра на арфе, гости смогут поучаствовать в мастер-классе по греческому танцу сиртаки, а также в конкурсах.

На Певческом поле установят национальный рекорд Украины

Посетители смогут не только развлечься, но и сделать идеальные селфи на новой смотровой площадке. Также напоминаем, что для всех гостей "Цветочной Эллады" организаторы подготовили невероятный сюрприз, возможность выиграть незабываемое путешествие на двоих в Грецию!

Когда: 5 июля в 17.00

Где: Печерский ландшафтный парк "Певческое поле" (Лаврская, 33)

Вход: по билетам

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