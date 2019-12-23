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23 декабря • обновлено в 14:32
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/ Жизнь столицы

На Певческом поле открылась резиденция Санта Клауса

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20 декабря, перед католическим Рождеством, на столичном Певческом поле появилась сказочная резиденция Санта Клауса. Он зажжег праздничные световые инсталляции, которые размещены на территории парка в рамках Фестиваля гигантских китайских фонарей, и новогоднюю елку как символ приближения торжества.

На Певческом поле открылась резиденция Санта Клауса

Сказочный гость располагается в главном шатре парка и каждый желающий может пообщаться с Сантой, рассказать ему о своих заветных мечтах, или описать их в открытке и повесить на елку желаний. Гости фестиваля также могут сделать селфи с Сантой и сфотографироваться на фоне гигантских инсталляций, украшенных десятками тысяч LED-ламп.

На Певческом поле открылась резиденция Санта Клауса

Кроме того, посетителей Фестиваля ждет яркая развлекательная программа, огненное шоу, выступление китайских артистов и конечно- ароматный глинтвейн!

Резиденция будет работать с 20 декабря до 2 февраля.

Адрес: ул. Лаврская,33

Вход: по билетам

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