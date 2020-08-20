На открытках 1990 года показали, как изменились известные локации Киева. Фото

В сети показали раритетные фотооткрытки с одними из самых известных мест Киева.

Они датированы 1990-м годом. Кадры опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На архивных фото изображена гостиница "Русь", построенная в 1960-1970 годах в центре столицы, неоготическая церковь святого Николая, известный монумент "Родина-Мать", а также часть села Пирогово, которое теперь является жилым микрорайоном в Киеве и где расположен Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.

Отель "Русь" в Киеве на фотооткрытке Facebook / Клуб коренного киевлянина

Церковь святого Николая в Киеве на фотооткрытке Facebook / Клуб коренного киевлянина

Монумент "Родина-Мать" в Киеве на фотооткрытке Facebook / Клуб коренного киевлянина

Село Пирогово на фотооткрытке Facebook / Клуб коренного киевлянина

OBOZREVATEL предлагает пересмотреть современные кадры, а также оценить, как изменились исторические локации.

Церковь святого Николая в Киеве в современности myukraine.org.ua

Музей Пирогово в современности ua.igotoworld.com

Монумент "Родина-Мать" в Киеве в современности

Отель "Русь" в Киеве в современности

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали на фото, как в советские времена с верхушки Владимирского собора в Киеве сбросили колокола. Архивный снимок датирован 1934 годом.