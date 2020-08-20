На открытках 1990 года показали, как изменились известные локации Киева. Фото

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 05:00, 20.08.2020

В сети показали раритетные фотооткрытки с одними из самых известных мест Киева.

Они датированы 1990-м годом. Кадры опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На архивных фото изображена гостиница "Русь", построенная в 1960-1970 годах в центре столицы, неоготическая церковь святого Николая, известный монумент "Родина-Мать", а также часть села Пирогово, которое теперь является жилым микрорайоном в Киеве и где расположен Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.

Отель "Русь" в Киеве на фотооткрытке
Facebook / Клуб коренного киевлянина
Церковь святого Николая в Киеве на фотооткрытке
Facebook / Клуб коренного киевлянина
Монумент "Родина-Мать" в Киеве на фотооткрытке
Facebook / Клуб коренного киевлянина
Село Пирогово на фотооткрытке
Facebook / Клуб коренного киевлянина

OBOZREVATEL предлагает пересмотреть современные кадры, а также оценить, как изменились исторические локации.

Церковь святого Николая в Киеве в современности
myukraine.org.ua
Музей Пирогово в современности
ua.igotoworld.com
Монумент "Родина-Мать" в Киеве в современности
Отель "Русь" в Киеве в современности
Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали на фото, как в советские времена с верхушки Владимирского собора в Киеве сбросили колокола. Архивный снимок датирован 1934 годом.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

На 102 году жизни умер президент НАНУ Патон

В Украине установлен новый антирекорд по количеству больных COVID-19: статистика Минздрава на 19 августа

10-месячный малыш борется с опухолью мозга: в сети попросили о помощи

Кравчук снова дал интервью пропагандистам РФ: рассказал о планах по Донбассу

Нардепы-миллионеры получили 30 млн грн на компенсацию жилья из бюджета. Видео