"Свободу Сенцову": на "Олимпийском" устроили огненное шоу

Вечером, 2 июля, активисты провели акцию в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на стадионе "Олимпийский".

По данным "Крым.Реалии", на мероприятии устроили огненное шоу. Целью акции является привлечение внимания общественности к судьбе голодающего политзаключенного. (Также, опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Активисты выдвинулись с площади перед стадионом в 21:00 с лозунгами "Свободу Олегу Сенцову", "Крым – это Украина".

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском" Радио Свобода / Twitter

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском"

"Первая цель – это поддержать Олега Сенцова в его неравной борьбе с кремлевским судилищем. Вторая цель акции – привлечь внимание украинской и международной общественности на проблему с Сенцовым. Для этого мы также снимем видео, которым будет заниматься "BABYLON’13", чтобы показать всему миру, что украинцы ждут Олега Сенцова", – рассказал вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр.

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском"

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском"

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском"

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском"

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском"

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском" Радио Свобода / Twitter

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском" Радио Свобода / Twitter

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском" Радио Свобода / Twitter

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском" Крым.Реалии / Twitter

По его словам, акция на стадионе является символизмом, потому что в России проходит Чемпионат мира.

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском" Крым.Реалии / Twitter

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском" Крым.Реалии / Twitter

Акция в поддержку Сенцова на "Опимпийском" Крым.Реалии / Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности о политзаключенных.

Ряд российских деятелей культуры обратился к Путину с просьбой о помиловании. 22 июня адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что сам режиссер не обратится к главе РФ с просьбой, потому что он против этого. 24 июня Россия признала Сенцова украинцем.

2 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее российского коллегу Татьяну Москалькову не допустят к россиянам до тех пор, пока в РФ не дадут допуск на посещение заключенных, среди которых Сенцов. Кроме того, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила фамилии заключенных, которых Киев готов обменять на украинцев.