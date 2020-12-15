На Майдане произошли столкновения: в ход пошли дымовые шашки и газ

Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности произошли столкновения между полицией и участниками движения "SaveФОП" (эту инициативу связывают с собственником сети "Эпицентр" Александром Герегой).

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, лидер движения Сергей Доротич попытался достать из машины палатки и установить их на Майдане, но ему помешали правоохранители, заблокировав авто. На подмогу Доротичу подоспели другие участники инициативы и начались столкновения.

Митингующие пустили в ход дымовые шашки, а полиция – баллончики со слезоточивым газом.

Палатки на Майдане

Добавим, что во время столкновений между полицейскими и участниками протеста пострадали минимум три человека. Им оказали помощь присутствующие на месте происшествия медики. Одного мужчину забрала скорая помощь.

На Майдане в ходе столкновений с полицией пострадали люди

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что во время акции на Майдане пострадали полицейские: одного копа ударили по голове – и он потерял сознание. Еще около 40 – получили химические ожоги глаз.

Митингующие на Майдане

Наш корреспондент добавил, что силовики перекрыли движение по ул. Крещатик от Майдана до ул. Прорезной. Полиция также оцепила стелу Незалежности и проход по Крещатику.

Протестующие установили палатки на Майдане

Подчеркнем, что участники акции выдвинули ультиматум президенту Владимиру Зеленскому с требованием вернуть палатки и позволить установить здесь городок митингующих. Лидер "SaveФОП" Доротич уже заявил, что участники акции останутся на Майдане на ночь.

Полиция в центре Киева

Кто такие "SaveФОП"

Ранее стало известно о том, что за протестами физлиц-предпринимателей в Украине может стоять собственник сети "Эпицентр" Александр Герега. Так, инициатива "SaveФОП" в начале декабря 2020 года несколько дней устраивала митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО.

Митингующие сказали, что останутся на ночь на Майдане

При этом "штаб" протеста в гостинице "Киев" вероятно организовали люди Гереги. Об этом OBOZREVATEL рассказывали приближенные к организации источники. Предыдущие протесты были устроены через "сотников", которые якобы получают финансирование от людей Гереги и "раздают дальше по цепочке", отмечают собеседники.

Протестный митинг в Киеве

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в центре Киева участники движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" зажгли файеры возле Офиса президента Украины.