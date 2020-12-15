На Майдане произошли столкновения полицейских с протестующими: в ход пошли дымовые шашки и газ

Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности произошли столкновения между полицейскими и протестующими участниками движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!".

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, лидер движения Сергей Доротич попытался достать из машины палатки и установить их на Майдане. Но ему помешали правоохранители, заблокировав авто. На подмогу Доротичу подоспели другие митингующие и начались столкновения.

Против митингующих полиция применила баллончики со слезоточивым газом, а протестующие начали бросать дымовые шашки.

Добавим, что во время драки между полицейскими и митингующими пострадали минимум три человека. Им оказали помощь присутствующие на месте происшествия медики. Одного мужчину забрала скорая помощь.

Отметим, что 15 декабря, в Киеве возле Верховной Рады предприниматели собрались на один из самых масштабных митингов против карантина и внедрения кассовых аппаратов. На митинге предприниматели требовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в центре Киева участники движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" зажгли файеры возле Офиса президента Украины.