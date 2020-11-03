На линии метро от Троещины до Окружной в Киеве будет 22 станции: названия и сроки

Подольско-Вигуровская линия метрополитена (ПВЛ) в Киеве будет проходить от Троещины до Окружной дороги.

Как говорится на странице генерального плана города в Facebook, на ней будет 22 станции, общая протяженность составит 31 км.

Строительство и запуск ПВЛ предполагается по отдельным пусковым комплексам, в течение 5-7 лет запустят первый, который будет состоять из 5 станций (Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая).

На этапе 20 лет (до 2040 года) дополнительно к первому комплексу планируют построить 13,8 км линии движения метрополитена и 12 станций (Цветаевой, Закревского, Лифаря, Драйзера, Маяковского, Бульвар Перова, Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь). К концу 2040-го на ПВЛ будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21 км.

На перспективу (этап 40-50 лет) предполагается еще пять станций (Чоколовская, Аэропорт, Кольцевая дорога на правом берегу и Академика Курчатова, ул. Киото на левом берегу), протяженность – 10 км.

Как сообщал OBOZREVATEL,Кличко обещал начать строительство подземки на Троещину после сдачи в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста.