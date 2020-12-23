В Киеве сделают первый шаг к децентрализации города. Генплан

В Киеве в рамках децентрализации в районе станции метро "Левобережная" планируют создать общественный центр, в котором, том числе появится Музей современного искусства.

Как сообщили в соцсети на странице Института Генерального плана города Киева, такие рекомендации в проект генплана столицы предложили внести эксперты мэрии Лейпцига (Германия).

Предлагается создание и развитие специального центра, в котором можно будет проводить международные и национальные массовые мероприятия в сфере культуры и досуга.

"Возле Днепра создается (в планах – Ред.) парковая зона. От Русановских садов и до жилмассива Троещина предлагается создать на набережной территорию с велосипедно-пешеходным движением и пляжной зоной", – уточнили в Институте.

В рамках децентрализации планируют создавать общественный центры. Генеральный план Киева

Кроме того, в планах – создание этнографического музей на Троещине в урочище "Городище", а также Дарницкой рекреационной зоны. Она будет включать в себя парки культуры и отдыха, леса, лесопарки, а также комплексы отдыха.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве открыли обновленный сквер, который носит название города-побратима Киева – Мюнхена. Он расположен на углу улиц Дегтяревской и Зоологической.