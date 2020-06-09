На Киевщине замедлился темп коронавируса: свежие данные
В Киевской области по состоянию на утро 9 июня зафиксировали 1836 подтвержденных случаев коронавируса.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. За сутки COVID-19 обнаружили у 24 человек.
"По данным ЦОЗ, на 9 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 27856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случая. Всего проведено 437 444 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 1175 случаев;
Волынская область – 1113 случаев;
Днепропетровская область – 971 случай;
Донецкая область – 235 случаев;
Житомирская область – 935 случаев;
Закарпатская область – 1425 случаев;
Запорожская область – 499 случаев;
Ивано-Франковская область – 1602 случая;
Кировоградская область – 562 случая;
г. Киев – 3523 случая;
Киевская область – 1836 случаев;
Львовская область – 2211 случаев;
Луганская область – 54 случая;
Николаевская область – 309 случаев;
Одесская область – 1010 случаев;
Полтавская область – 274 случая;
Ривненская область – 2094 случая;
Сумская область – 198 случаев;
Тернопольская область – 1305 случаев;
Харьковская область – 1305 случаев;
Херсонская область – 179 случаев;
Хмельницкая область – 518 случаев;
Черновицкая область – 3729 случаев;
Черкасская область – 490 случаев;
Черниговская область – 304 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на 9 июня в Центр поступило 479 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 66166.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 9 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3523 человек. Из них у 33 заболевание обнаружили за последние сутки.