На Киевщине замедлился темп коронавируса: свежие данные

В Киевской области по состоянию на утро 9 июня зафиксировали 1836 подтвержденных случаев коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. За сутки COVID-19 обнаружили у 24 человек.

"По данным ЦОЗ, на 9 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 27856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случая. Всего проведено 437 444 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.

На Киевщине замедлился темп коронавируса. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 1175 случаев;

Волынская область – 1113 случаев;

Днепропетровская область – 971 случай;

Донецкая область – 235 случаев;

Житомирская область – 935 случаев;

Закарпатская область – 1425 случаев;

Запорожская область – 499 случаев;

Ивано-Франковская область – 1602 случая;

Кировоградская область – 562 случая;

г. Киев – 3523 случая;

Киевская область – 1836 случаев;

Львовская область – 2211 случаев;

Луганская область – 54 случая;

Николаевская область – 309 случаев;

Одесская область – 1010 случаев;

Полтавская область – 274 случая;

Ривненская область – 2094 случая;

Сумская область – 198 случаев;

Тернопольская область – 1305 случаев;

Харьковская область – 1305 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 518 случаев;

Черновицкая область – 3729 случаев;

Черкасская область – 490 случаев;

Черниговская область – 304 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на 9 июня в Центр поступило 479 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 66166.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 9 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3523 человек. Из них у 33 заболевание обнаружили за последние сутки.

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