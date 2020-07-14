На Киевщине зафиксировали рост количества выздоровевших от COVID-19. Статистика

На Киевщине по состоянию на утро 14 июля было зафиксировано 3090 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 22 человек, выздоровели за это время 87 жителей области (почти в четыре раза больше).

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО, в целом на Киевщине от COVID-19 умерли уже 58 человек, а выздоровели – 1925.

О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"14 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 54 771 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1412 летальных, 27 154 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 638 новых случаев. Всего проведено 813 396 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 651 пациент", – говорится в посте.

Статистика заболеваемости по всей Украине:

Винницкая область – 2148 случаев;

Волынская область – 3080 случаев;

Днепропетровская область – 1146 случаев;

Донецкая область – 765 случаев;

Житомирская область – 1542 случая;

Закарпатская область – 4055 случаев;

Запорожская область – 622 случая;

Ивано-Франковская область – 3127 случаев;

Кировоградская область – 674 случая;

г. Киев – 6350 случаев;

Киевская область – 3090 случаев;

Львовская область – 7254 случая;

Луганская область – 95 случаев;

Николаевская область – 487 случаев;

Одесская область – 2258 случаев;

Полтавская область – 334 случая;

Ривненская область – 4740 случаев;

Сумская область – 341 случай;

Тернопольская область – 2276 случаев;

Харьковская область – 2723 случая;

Херсонская область – 204 случая;

Хмельницкая область – 909 случаев;

Черновицкая область – 5184 случая;

Черкасская область – 755 случаев;

Черниговская область – 612 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 июля в Центр поступило 918 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 103 031.

Данные СНБО Скриншот

Пост Минздрава Скриншот

Пост Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 14 июля в Киеве подтвердили 112 новых случаев заболевания COVID-19, что вдвое больше, чем за прошедшие сутки.