На Киевщине за сутки зафиксировали более 20 случаев COVID-19. Свежие данные

На Киевщине по состоянию на утро 17 августа было подтверждено уже 4554 случая коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 24 человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 79 человек, а выздоровели – 3111. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"17 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 – летальных, 48 164 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1464 новых случая. В общем проведено 1 300 289 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 342 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3234 случая;

Волынская область – 4707 случаев;

Днепропетровская область – 1750 случаев;

Донецкая область – 1094 случая;

Житомирская область – 2479 случаев;

Закарпатская область – 6329 случаев;

Запорожская область – 1118 случаев;

Ивано-Франковская область – 6790 случаев;

Кировоградская область – 743 случая;

г. Киев – 10 642 случаи;

Киевская область – 4554 случая;

Львовская область – 12 079 случаев;

Луганская область – 184 случая;

Николаевская область – 819 случаев;

Одесская область – 5062 случая;

Полтавская область – 557 случаев;

Ривненская область – 7716 случаев;

Сумская область – 891 случай;

Тернопольская область – 3817 случаев;

Харьковская область – 6156 случаев;

Херсонская область – 301 случай;

Хмельницкая область – 1618 случаев;

Черновицкая область – 7782 случая;

Черкасская область – 1165 случаев;

Черниговская область – 1233 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 августа в Центр поступило 1490 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 150017.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

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