На Киевщине за сутки зафиксировали более 20 случаев COVID-19. Свежие данные
На Киевщине по состоянию на утро 17 августа было подтверждено уже 4554 случая коронавируса.
За минувшие сутки заболевание обнаружили у 24 человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 79 человек, а выздоровели – 3111. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"17 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 – летальных, 48 164 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1464 новых случая. В общем проведено 1 300 289 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 342 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 3234 случая;
Волынская область – 4707 случаев;
Днепропетровская область – 1750 случаев;
Донецкая область – 1094 случая;
Житомирская область – 2479 случаев;
Закарпатская область – 6329 случаев;
Запорожская область – 1118 случаев;
Ивано-Франковская область – 6790 случаев;
Кировоградская область – 743 случая;
г. Киев – 10 642 случаи;
Киевская область – 4554 случая;
Львовская область – 12 079 случаев;
Луганская область – 184 случая;
Николаевская область – 819 случаев;
Одесская область – 5062 случая;
Полтавская область – 557 случаев;
Ривненская область – 7716 случаев;
Сумская область – 891 случай;
Тернопольская область – 3817 случаев;
Харьковская область – 6156 случаев;
Херсонская область – 301 случай;
Хмельницкая область – 1618 случаев;
Черновицкая область – 7782 случая;
Черкасская область – 1165 случаев;
Черниговская область – 1233 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 августа в Центр поступило 1490 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 150017.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса.