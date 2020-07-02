На Киевщине выросло количество зараженных коронавирусом: в Минздраве озвучили данные

Яра Дорош Жизнь столицы 09:24, 2.07.2020 Обновлено: 10:02, 2.07.2020

В Киевской области по состоянию на утро 2 июля было зафиксировано 2655 подтвержденных случаев COVID-19.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 1 июля сообщалось о 2610 случаях коронавируса на территории области. То есть за сутки заболевание обнаружили у 45 человек.

"2 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 45 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1185 летальных, 20053 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев. Всего проведено 677 254 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 1895 случаев;

  • Волынская область – 2508 случаев;

  • Днепропетровская область – 1095 случаев;

  • Донецкая область – 562 случая;

  • Житомирская область – 1421 случай;

  • Закарпатская область – 3046 случаев;

  • Запорожская область – 576 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 2489 случаев;

  • Кировоградская область – 650 случаев;

  • г. Киев – 5242 случая;

  • Киевская область – 2655 случаев;

  • Львовская область – 5730 случаев;

  • Луганская область – 83 случая;

  • Николаевская область – 447 случаев;

  • Одесская область – 1736 случаев;

  • Полтавская область – 320 случаев;

  • Ривненская область – 3877 случаев;

  • Сумская область – 302 случая;

  • Тернопольская область – 1958 случаев;

  • Харьковская область – 2207 случаев;

  • Херсонская область – 194 случая;

  • Хмельницкая область – 808 случаев;

  • Черновицкая область – 4894 случая;

  • Черкасская область – 645 случаев;

  • Черниговская область – 547 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июля в центр поступило 1239 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 91 172.

Пост Минздрава
(скриншот)
Пост Минздрава
(скриншот)

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 2 июля коронавирус в Киеве подтвердили у 5242 человек. Из них у 104 заболевание обнаружили за последние сутки.

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