На Киевщине выросло количество зараженных коронавирусом: в Минздраве озвучили данные
В Киевской области по состоянию на утро 2 июля было зафиксировано 2655 подтвержденных случаев COVID-19.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 1 июля сообщалось о 2610 случаях коронавируса на территории области. То есть за сутки заболевание обнаружили у 45 человек.
"2 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 45 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1185 летальных, 20053 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев. Всего проведено 677 254 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 1895 случаев;
Волынская область – 2508 случаев;
Днепропетровская область – 1095 случаев;
Донецкая область – 562 случая;
Житомирская область – 1421 случай;
Закарпатская область – 3046 случаев;
Запорожская область – 576 случаев;
Ивано-Франковская область – 2489 случаев;
Кировоградская область – 650 случаев;
г. Киев – 5242 случая;
Киевская область – 2655 случаев;
Львовская область – 5730 случаев;
Луганская область – 83 случая;
Николаевская область – 447 случаев;
Одесская область – 1736 случаев;
Полтавская область – 320 случаев;
Ривненская область – 3877 случаев;
Сумская область – 302 случая;
Тернопольская область – 1958 случаев;
Харьковская область – 2207 случаев;
Херсонская область – 194 случая;
Хмельницкая область – 808 случаев;
Черновицкая область – 4894 случая;
Черкасская область – 645 случаев;
Черниговская область – 547 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июля в центр поступило 1239 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 91 172.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 2 июля коронавирус в Киеве подтвердили у 5242 человек. Из них у 104 заболевание обнаружили за последние сутки.