На Киевщине выросло количество зараженных коронавирусом: в Минздраве озвучили данные

В Киевской области по состоянию на утро 2 июля было зафиксировано 2655 подтвержденных случаев COVID-19.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 1 июля сообщалось о 2610 случаях коронавируса на территории области. То есть за сутки заболевание обнаружили у 45 человек.

"2 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 45887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1185 летальных, 20053 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев. Всего проведено 677 254 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 1895 случаев;

Волынская область – 2508 случаев;

Днепропетровская область – 1095 случаев;

Донецкая область – 562 случая;

Житомирская область – 1421 случай;

Закарпатская область – 3046 случаев;

Запорожская область – 576 случаев;

Ивано-Франковская область – 2489 случаев;

Кировоградская область – 650 случаев;

г. Киев – 5242 случая;

Киевская область – 2655 случаев;

Львовская область – 5730 случаев;

Луганская область – 83 случая;

Николаевская область – 447 случаев;

Одесская область – 1736 случаев;

Полтавская область – 320 случаев;

Ривненская область – 3877 случаев;

Сумская область – 302 случая;

Тернопольская область – 1958 случаев;

Харьковская область – 2207 случаев;

Херсонская область – 194 случая;

Хмельницкая область – 808 случаев;

Черновицкая область – 4894 случая;

Черкасская область – 645 случаев;

Черниговская область – 547 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Новость обновляется.