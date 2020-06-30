На Киевщине выросло количество зараженных коронавирусом: в Минздраве озвучили данные
В Киевской области по состоянию на утро 30 июня зафиксировали 2585 подтвержденных случаев COVID-19.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 29 июня сообщалось о 2546 случаях на территории области, то есть за сутки заболевание обнаружили у 39 человек.
"30 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 44 334 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1159 летальных, 19115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев. Всего проведено 655 750 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 1864 случая;
Волынская область – 2368 случаев;
Днепропетровская область – 1087 случаев;
Донецкая область – 481 случай;
Житомирская область – 1404 случая;
Закарпатская область – 2889 случаев;
Запорожская область – 572 случая;
Ивано-Франковская область – 2395 случаев;
Кировоградская область – 646 случаев;
г. Киев – 5037 случаев;
Киевская область – 2585 случаев;
Львовская область – 5435 случаев;
Луганская область – 80 случаев;
Николаевская область – 444 случая;
Одесская область – 1698 случаев;
Полтавская область – 314 случаев;
Ривненская область – 3712 случаев;
Сумская область – 297 случаев;
Тернопольская область – 1919 случаев;
Харьковская область – 2134 случая;
Херсонская область – 191 случай;
Хмельницкая область – 803 случая;
Черновицкая область – 4801 случай;
Черкасская область – 642 случая;
Черниговская область – 536 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 июня в Центр поступило 796 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 88 961.
Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 29 июня, COVID-19 в Киеве заболело 57 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 5037 случаев коронавируса.