На Киевщине выросло количество зараженных коронавирусом: в Минздраве озвучили данные

Яра Дорош Жизнь столицы 10:03, 30.06.2020 Обновлено: 10:47, 30.06.2020

В Киевской области по состоянию на утро 30 июня зафиксировали 2585 подтвержденных случаев COVID-19.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 29 июня сообщалось о 2546 случаях на территории области, то есть за сутки заболевание обнаружили у 39 человек.

"30 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 44 334 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1159 летальных, 19115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев. Всего проведено 655 750 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 1864 случая;

  • Волынская область – 2368 случаев;

  • Днепропетровская область – 1087 случаев;

  • Донецкая область – 481 случай;

  • Житомирская область – 1404 случая;

  • Закарпатская область – 2889 случаев;

  • Запорожская область – 572 случая;

  • Ивано-Франковская область – 2395 случаев;

  • Кировоградская область – 646 случаев;

  • г. Киев – 5037 случаев;

  • Киевская область – 2585 случаев;

  • Львовская область – 5435 случаев;

  • Луганская область – 80 случаев;

  • Николаевская область – 444 случая;

  • Одесская область – 1698 случаев;

  • Полтавская область – 314 случаев;

  • Ривненская область – 3712 случаев;

  • Сумская область – 297 случаев;

  • Тернопольская область – 1919 случаев;

  • Харьковская область – 2134 случая;

  • Херсонская область – 191 случай;

  • Хмельницкая область – 803 случая;

  • Черновицкая область – 4801 случай;

  • Черкасская область – 642 случая;

  • Черниговская область – 536 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 июня в Центр поступило 796 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 88 961.

Данные Минздрава
Скриншот
Данные Минздрава
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 29 июня, COVID-19 в Киеве заболело 57 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 5037 случаев коронавируса.

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