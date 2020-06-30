На Киевщине выросло количество зараженных коронавирусом: в Минздраве озвучили данные

В Киевской области по состоянию на утро 30 июня зафиксировали 2585 подтвержденных случаев COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 29 июня сообщалось о 2546 случаях на территории области, то есть за сутки заболевание обнаружили у 39 человек.

"30 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 44 334 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1159 летальных, 19115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев. Всего проведено 655 750 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 1864 случая;

Волынская область – 2368 случаев;

Днепропетровская область – 1087 случаев;

Донецкая область – 481 случай;

Житомирская область – 1404 случая;

Закарпатская область – 2889 случаев;

Запорожская область – 572 случая;

Ивано-Франковская область – 2395 случаев;

Кировоградская область – 646 случаев;

г. Киев – 5037 случаев;

Киевская область – 2585 случаев;

Львовская область – 5435 случаев;

Луганская область – 80 случаев;

Николаевская область – 444 случая;

Одесская область – 1698 случаев;

Полтавская область – 314 случаев;

Ривненская область – 3712 случаев;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 1919 случаев;

Харьковская область – 2134 случая;

Херсонская область – 191 случай;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черновицкая область – 4801 случай;

Черкасская область – 642 случая;

Черниговская область – 536 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 июня в Центр поступило 796 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 88 961.

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 29 июня, COVID-19 в Киеве заболело 57 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 5037 случаев коронавируса.