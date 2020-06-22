На Киевщине выросло количество зараженных коронавирусом: в Минздраве опубликовали свежие данные

По состоянию на утро 22 июня во Киевской области зафиксировали 2236 подтвержденных случаев COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще сутки назад на территории области было зафиксировано 2208 случаев коронавируса.

"22 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 37 241 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1012 летальные, 16642 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 681 новый случай. Всего проведено 569 589 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 1660 случаев;

Волынская область – 1852 случая;

Днепропетровская область – 1042 случая;

Донецкая область – 362 случая;

Житомирская область – 1270 случаев;

Закарпатская область – 2188 случаев;

Запорожская область – 555 случаев;

Ивано-Франковская область – 2056 случаев;

Кировоградская область – 627 случаев;

г. Киев – 4368 случаев;

Киевская область – 2236 случаев;

Львовская область – 3980 случаев;

Луганская область – 72 случая;

Николаевская область – 366 случаев;

Одесская область – 1304 случая;

Полтавская область – 293 случая;

Ривненская область – 2963 случая;

Сумская область – 258 случаев;

Тернопольская область – 1728 случаев;

Харьковская область – 1811 случаев;

Херсонская область – 188 случаев;

Хмельницкая область – 622 случая;

Черновицкая область – 4357 случаев;

Черкасская область – 603 случая;

Черниговская область – 480 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 июня в Центр поступило 772 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 7 9847.

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