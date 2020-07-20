На Киевщине выросло количество зараженных коронавирусом: статистика на 20 июля
На Киевщине по состоянию на утро 20 июля было зафиксировано 3308 подтвержденных случаев COVID-19.
За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 37 человек, выздоровели за это время 15 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2277. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"20 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 59 493 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1498 летальных, 31 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 651 новый случай. Всего проведено 881 907 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 560 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2317 случаев;
Волынская область – 3281 случай;
Днепропетровская область – 1209 случаев;
Донецкая область – 794 случая;
Житомирская область – 1602 случая;
Закарпатская область – 4440 случаев;
Запорожская область – 678 случаев;
Ивано-Франковская область – 3536 случаев;
Кировоградская область – 682 случая;
г. Киев – 6961 случай;
Киевская область – 3308 случаев;
Львовская область – 8115 случаев;
Луганская область – 106 случаев;
Николаевская область – 522 случая;
Одесская область – 2573 случая;
Полтавская область – 353 случая;
Ривненская область – 5144 случая;
Сумская область – 371 случай;
Тернопольская область – 2456 случаев;
Харьковская область – 3033 случая;
Херсонская область – 213 случаев;
Хмельницкая область – 980 случаев;
Черновицкая область – 5332 случая;
Черкасская область – 845 случаев;
Черниговская область – 642 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июля в Центр поступило 703 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 108 910.
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