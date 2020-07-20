На Киевщине выросло количество зараженных коронавирусом: статистика на 20 июля

На Киевщине по состоянию на утро 20 июля было зафиксировано 3308 подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 37 человек, выздоровели за это время 15 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2277. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"20 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 59 493 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1498 летальных, 31 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 651 новый случай. Всего проведено 881 907 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 560 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2317 случаев;

Волынская область – 3281 случай;

Днепропетровская область – 1209 случаев;

Донецкая область – 794 случая;

Житомирская область – 1602 случая;

Закарпатская область – 4440 случаев;

Запорожская область – 678 случаев;

Ивано-Франковская область – 3536 случаев;

Кировоградская область – 682 случая;

г. Киев – 6961 случай;

Киевская область – 3308 случаев;

Львовская область – 8115 случаев;

Луганская область – 106 случаев;

Николаевская область – 522 случая;

Одесская область – 2573 случая;

Полтавская область – 353 случая;

Ривненская область – 5144 случая;

Сумская область – 371 случай;

Тернопольская область – 2456 случаев;

Харьковская область – 3033 случая;

Херсонская область – 213 случаев;

Хмельницкая область – 980 случаев;

Черновицкая область – 5332 случая;

Черкасская область – 845 случаев;

Черниговская область – 642 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июля в Центр поступило 703 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 108 910.

Пост Минздрава Скриншот

Пост Минздрава Скриншот

Данные СНБО Скриншот

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