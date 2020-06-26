На Киевщине возросло количество больных COVID-19: Минздрав уточнил цифру
В Киевской области по состоянию на утро 26 июня зафиксировали 2419 случаев COVID-19.
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За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 46 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО,а также пресс-службы Минздрава, опубликованные на официальной странице в Facebook.
В СНБО уточнили, что на Киевщине от коронавируса умерли 48 человек, однако выздоровели – 1236.
"26 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 41 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1086 летальных, 18 299 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1109 новых случаев. Всего проведено 620 624 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте Минздрава.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 1788 случаев;
Волынская область – 2096 случаев;
Днепропетровская область – 1081 случай;
Донецкая область – 412 случаев;
Житомирская область – 1366 случаев;
Закарпатская область – 2547 случаев;
Запорожская область – 561 случай;
Ивано-Франковская область – 2217 случаев;
Кировоградская область – 640 случаев;
г. Киев – 4726 случаев;
Киевская область – 2419 случаев;
Львовская область – 4836 случаев;
Луганская область – 76 случаев;
Николаевская область – 384 случая;
Одесская область – 1529 случаев;
Полтавская область – 304 случая;
Ривненская область – 3364 случая;
Сумская область – 284 случая;
Тернопольская область – 1857 случаев;
Харьковская область – 1993 случая;
Херсонская область – 190 случаев;
Хмельницкая область – 724 случая;
Черновицкая область – 4582 случая;
Черкасская область – 627 случаев;
Черниговская область – 514 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня в центр поступило 1430 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 85 174.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.