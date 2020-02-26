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26 февраля • обновлено в 15:15
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/ Жизнь столицы

На Киевщине возродят еврейский центр "Анатевка"

1.5т
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На территории Киевской области начались работы по возрождению образовательного центра "Анатевка". Именно там обучались сотни еврейских детей и проходило множество мероприятий для сохранения традиций и развития культуры этого народа.

Об этом написал сайт Journalist. Дело в том, что совсем недавно стартовал международный проект для привлечения средств, направленных на развитие "Анатевки" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Евреи со всего мира начали активно жертвовать деньги для возрождения центра истории народа, культуры и образования, уничтоженного во время погромов. Сумма, которую удастся насобирать в сети, будет удвоена международными партнерами проекта. Представители общины призвали людей принимать участие в жертвовании.

На Киевщине возродят еврейский центр "Анатевка"

На Киевщине возродят еврейский центр "Анатевка"

Journalist

Также благодаря проекту помощь получат еврейские семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

На Киевщине возродят еврейский центр "Анатевка"

На Киевщине возродят еврейский центр "Анатевка"

Journalist

На Киевщине возродят еврейский центр "Анатевка"

На Киевщине возродят еврейский центр "Анатевка"

Journalist

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили невероятную историю женщины, которая, рискуя собственной жизнью, во время нацистской оккупации Польши вывезла из еврейского гетто 2,5 тысячи детей, Ирены Сендлер. В Израиле ей присвоили звание Праведника мира, наряду с Оскаром Шиндлером.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Придут еврейские дети в еврейский образовательный центр и давай на мове образовываться согласно закону о мове
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"там обучались сотни еврейских детей и проходило множество мероприятий" - "активисты", горючка и спички готовы? Бабий Яр почистили для новых "вложений"?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Пам'ятай чужинець – тут господар .............. )))) .
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