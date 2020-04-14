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14 апреля • обновлено в 14:07
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На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь. Фото

2.3т
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В период масштабных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения в селе Ясногородка Вышгородского района Киевской области после небольшого дождя поверхности покрылись странными белыми разводами.

Об этом сообщило издание "Информатор". По версии издания, вместе с дождем выпал и пепел от лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

Игорь Петушков/Информатор

Местные жители решили померить радиационный фон счетчиком Гейгера. Выяснилось, что он не превышает норму. Так, по их версии, белые разводы – это именно пыльца с цветущих деревьев, которая и оставляет такого цвета разводы.

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

Игорь Петушков/Информатор

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

Игорь Петушков/Информатор

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

Игорь Петушков/Информатор

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

Игорь Петушков/Информатор

В то же время глава Общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота написал на своей странице в Facebook, что утром в самой зоне пошел дождь, а из КП "Дитятки" задымления не было видно.

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

Игорь Петушков/Информатор

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

Игорь Петушков/Информатор

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь

Игорь Петушков/Информатор

В Чернобыльской зоне пошел дождь

В Чернобыльской зоне пошел дождь

Facebook/Александр Сирота

В Чернобыльской зоне пошел дождь

В Чернобыльской зоне пошел дождь

Facebook/Александр Сирота

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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