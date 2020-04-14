На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь. Фото

В период масштабных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения в селе Ясногородка Вышгородского района Киевской области после небольшого дождя поверхности покрылись странными белыми разводами.
Об этом сообщило издание "Информатор". По версии издания, вместе с дождем выпал и пепел от лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь
Игорь Петушков/Информатор
Местные жители решили померить радиационный фон счетчиком Гейгера. Выяснилось, что он не превышает норму. Так, по их версии, белые разводы – это именно пыльца с цветущих деревьев, которая и оставляет такого цвета разводы.
На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь
Игорь Петушков/Информатор
На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь
Игорь Петушков/Информатор
На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь
Игорь Петушков/Информатор
На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь
Игорь Петушков/Информатор
В то же время глава Общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота написал на своей странице в Facebook, что утром в самой зоне пошел дождь, а из КП "Дитятки" задымления не было видно.
На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь
Игорь Петушков/Информатор
На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь
Игорь Петушков/Информатор
На Киевщине во время пожаров в Чернобыльской зоне пошел необычный дождь
Игорь Петушков/Информатор
В Чернобыльской зоне пошел дождь
Facebook/Александр Сирота
В Чернобыльской зоне пошел дождь
Facebook/Александр Сирота
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация усложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
В сети показали на видео, как выглядит обожженная огнем территория Чернобыльской зоны отчуждения.
А Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фото пожаров в Чернобыльской зоне из космоса.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
По состоянию на утро 14 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения и обязательного отселения продолжались пожары, однако спасателям удавалось с ними справляться.
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