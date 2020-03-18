На Киевщине во время карантина люди устроили бунт. Фото

В Фастове Киевской области 18 марта люди перекрыли железнодорожные пути, протестуя против отмены электричек из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом.
Таким образом люди помешали движению грузовых поездов. О ситуации сообщил сотрудник "Укрзалізниці" Александр Рудоманов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"В Фастове протестуют против отмены электричек перекрытием железнодорожных путей... Привет, карантин и самоизоляция!" – написал он.
На Киевщине во время карантина люди устроили бунт
Facebook/Александр Рудоманов
Позже пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook уточнила, что движение железнодорожного транспорта блокировало 50 граждан. На место прибыли следственно-оперативная группа, руководство Фастовского отделения полиции и представители горсовета.
На Киевщине во время карантина люди устроили бунт
На Киевщине во время карантина люди устроили бунт
На Киевщине во время карантина люди устроили бунт
Правоохранители провели разъяснительную беседу о необходимости таких противоэпидемических мероприятий, а тогда, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
Позже в Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
В Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
А 16 марта появилась информация о том, что еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19.
В тот же день в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Украине 17 марта количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.
Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта. А железнодорожное и автобусное сообщение между городами должны были закрыть в 12:00 среды, 18 марта.
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