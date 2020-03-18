Главная Новости
18 марта • обновлено в 15:50
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт. Фото

6.6т
Читать материал на украинском

В Фастове Киевской области 18 марта люди перекрыли железнодорожные пути, протестуя против отмены электричек из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом.

Таким образом люди помешали движению грузовых поездов. О ситуации сообщил сотрудник "Укрзалізниці" Александр Рудоманов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В Фастове протестуют против отмены электричек перекрытием железнодорожных путей... Привет, карантин и самоизоляция!" – написал он.

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

Facebook/Александр Рудоманов

Позже пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook уточнила, что движение железнодорожного транспорта блокировало 50 граждан. На место прибыли следственно-оперативная группа, руководство Фастовского отделения полиции и представители горсовета.

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

Правоохранители провели разъяснительную беседу о необходимости таких противоэпидемических мероприятий, а тогда, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
4
Смешно
1
Интересно
8
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги