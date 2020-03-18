На Киевщине во время карантина люди устроили бунт. Фото

В Фастове Киевской области 18 марта люди перекрыли железнодорожные пути, протестуя против отмены электричек из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом.

Таким образом люди помешали движению грузовых поездов. О ситуации сообщил сотрудник "Укрзалізниці" Александр Рудоманов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В Фастове протестуют против отмены электричек перекрытием железнодорожных путей... Привет, карантин и самоизоляция!" – написал он.

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт Facebook/Александр Рудоманов

Позже пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook уточнила, что движение железнодорожного транспорта блокировало 50 граждан. На место прибыли следственно-оперативная группа, руководство Фастовского отделения полиции и представители горсовета.

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

На Киевщине во время карантина люди устроили бунт

Правоохранители провели разъяснительную беседу о необходимости таких противоэпидемических мероприятий, а тогда, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!