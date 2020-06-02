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2 июня • обновлено в 16:16
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На Киевщине в начале лета внезапно выпал снег: сеть удивило видео

1.9т
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Во вторник, 2 июня, в Киевской области в поселке Демидов выпал снег.

Видео с осадками в начале лета, опубликовал Телеграм-канал KIEVMAP.

"В поселке Демидов 2 июня выпал снег. Шел около 10 минут. Самое время играть в снежки", – отмечено в сообщении.

Отметим, что 2 июня украинские Карпаты снова засыпало снегом и ударил мороз. Кроме того, погодные условия ухудшились из-за сильного ветра.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, ощутимое потепление начнется в Украине только с 5 июня. В целом средняя температура в июне ожидается на уровне +18+22 градусов. Это на 1-1,5 градуса теплее от обычных показателей за предыдущие годы.

Добавим, что май в 2020 году в Киеве оказался самым холодным за весь XXI век.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Новости Киева и Киевской области Прогноз погоды
Место
Украина Киев
Теги
погода снегопад
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