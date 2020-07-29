На Киевщине увеличилось количество случаев COVID-19: свежие данные
В Киевской области по состоянию на утро 29 июля было подтверждено 3629 случаев COVID-19.
За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 39 человек, выздоровели за это время – 28. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 60 человек, а выздоровели – 2602. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook
"29 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1650 – летальных, 37 394 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1022 новых случая. В общем проведено 998 299 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 650 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2660 случаев;
Волынская область – 3694 случая;
Днепропетровская область – 1364 случая;
Донецкая область – 861 случай;
Житомирская область – 1764 случая;
Закарпатская область – 5008 случаев;
Запорожская область – 767 случаев;
Ивано-Франковская область – 4342 случая;
Кировоградская область – 697 случаев;
г. Киев – 7932 случая;
Киевская область – 3629 случаев;
Львовская область – 9248 случаев;
Луганская область – 122 случая;
Николаевская область – 563 случая;
Одесская область – 3104 случая;
Полтавская область – 414 случаев;
Ривненская область – 5837 случаев;
Сумская область – 467 случаев;
Тернопольская область – 2852 случая;
Харьковская область – 3556 случаев;
Херсонская область – 224 случая;
Хмельницкая область – 1086 случаев;
Черновицкая область – 5751 случай;
Черкасская область – 910 случаев;
Черниговская область – 745 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 июля в Центр поступило 1429 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 119 431.
Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Moderna рассчитывает продавать курс вакцины от коронавируса за $50-60 (примерно 1540 грн).