На Киевщине увеличилось количество случаев COVID-19: свежие данные

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 09:33, 29.07.2020 Обновлено: 10:08, 29.07.2020

В Киевской области по состоянию на утро 29 июля было подтверждено 3629 случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 39 человек, выздоровели за это время – 28. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 60 человек, а выздоровели – 2602. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook

"29 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1650 – летальных, 37 394 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1022 новых случая. В общем проведено 998 299 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 650 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2660 случаев;

  • Волынская область – 3694 случая;

  • Днепропетровская область – 1364 случая;

  • Донецкая область – 861 случай;

  • Житомирская область – 1764 случая;

  • Закарпатская область – 5008 случаев;

  • Запорожская область – 767 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 4342 случая;

  • Кировоградская область – 697 случаев;

  • г. Киев – 7932 случая;

  • Киевская область – 3629 случаев;

  • Львовская область – 9248 случаев;

  • Луганская область – 122 случая;

  • Николаевская область – 563 случая;

  • Одесская область – 3104 случая;

  • Полтавская область – 414 случаев;

  • Ривненская область – 5837 случаев;

  • Сумская область – 467 случаев;

  • Тернопольская область – 2852 случая;

  • Харьковская область – 3556 случаев;

  • Херсонская область – 224 случая;

  • Хмельницкая область – 1086 случаев;

  • Черновицкая область – 5751 случай;

  • Черкасская область – 910 случаев;

  • Черниговская область – 745 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 июля в Центр поступило 1429 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 119 431.

Данные СНБО
Скриншот
Данные Минздрава
Скриншот
Данные Минздрава
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Moderna рассчитывает продавать курс вакцины от коронавируса за $50-60 (примерно 1540 грн).

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