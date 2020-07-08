На Киевщине ускорилась позитивная динамика COVID-19. Свежие данные

В Киевской области по состоянию на утро 8 июля было зафиксировано 2853 подтвержденных случая COVID-19.

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За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 44 человек, в то же время выздоровел 101 человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Отмечается, что в общем на Киевщине от коронавируса умерли уже 55 человек, а выздоровели – 1623.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку, может появиться в ближайшее десятилетие.